Разин: не дадим расслабиться игрокам «Северстали», пока не прозвучит, что мы в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1 ОТ).

«Играли с очень хорошей командой, знали, что «Йокерит» хорошо проводит первые периоды, мы обращали внимание на это и хорошо, что выиграли его. Не сложился второй период, при семиминутной игре в чужой зоне мы нанесли три броска и пропустили одну шайбу. Третий период контролировали, могли выиграть в основное время, но победа есть победа, хоть и в овертайме.

Прошлый матч с «Йокеритом» я смотрел с трибун, взгляд был другой, ту игру играли лучше, хотя в этот раз мы по крайней мере в движении и активности не проиграли, жаль, что во втором периоде мало бросали. Было четыре большинства, стоило похвалить большинство несколько игр назад, как его отрезало. Сейчас нужно отдохнуть, залечить раны, болячки, травмы, ждем игроков после паузы. Расслабляться не стоит, пока свисток финальный не прозвучит, что мы в плей-офф, то мы не дадим команде расслабиться», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Это четвёртая победа череповецкого клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 11 февраля дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Северсталь» 16 февраля в Череповце — с ярославским «Локомотивом».