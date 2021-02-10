Крейчик: «Йокерит» может играть гораздо лучше. Мы разберёмся с этой ситуацией

Защитник «Йокерита» Якуб Крейчик прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 ОТ).

«Тяжёлая игра была для нас, мы можем играть гораздо лучше, не знаю, почему мы не можем играть на одном уровне с топ-командами и с командами, с которыми обязаны набирать очки. Нужно подумать об этом и понять, почему так происходит.

У нас сложное расписание, но мы не должны об этом думать, у нас хороший состав. Нужно через работу найти свою игру, не скажу, что это была плохая игра, но нам не хватает больше простых решений, грязных голов. Ещё есть время до плей-офф, много опытных игроков в команде, уверен, что мы разберёмся с этой ситуацией», — цитирует Крейчика пресс-служба КХЛ.

Это четвёртая победа череповецкого клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 11 февраля дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Северсталь» 16 февраля в Череповце — с ярославским «Локомотивом».