Кравчук: история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер «Далласа»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о ситуации с решением тренерского штаба «Даллас Старз» временно отстранить голкипера Антона Худобина от матчей команды после его опоздания на тренировку.

«С большой симпатией отношусь к «Далласу», к Антону и Александру Радулову, во многом благодаря которым летом клуб сенсационно дошёл до финала Кубка Стэнли. Откровенно говоря, история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер команд и её лидер. И тут получаем довольно жёсткое кадровое решение. Обычно в НХЛ такие решения инициирует именно главный тренер — в том случае, если нарушение не является первым.



Зная профессионализм Худобина, сомневаюсь, что здесь может быть какая -то длительная история. Скорее всего, свой отпечаток наложила вся эта коронавирусная атмосфера, когда команды достаточно жёстко контролируются. Надо эти сложные времена пережить», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.