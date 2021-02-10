Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кравчук: история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер «Далласа»

Кравчук: история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о ситуации с решением тренерского штаба «Даллас Старз» временно отстранить голкипера Антона Худобина от матчей команды после его опоздания на тренировку.

«С большой симпатией отношусь к «Далласу», к Антону и Александру Радулову, во многом благодаря которым летом клуб сенсационно дошёл до финала Кубка Стэнли. Откровенно говоря, история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер команд и её лидер. И тут получаем довольно жёсткое кадровое решение. Обычно в НХЛ такие решения инициирует именно главный тренер — в том случае, если нарушение не является первым.

Зная профессионализм Худобина, сомневаюсь, что здесь может быть какая -то длительная история. Скорее всего, свой отпечаток наложила вся эта коронавирусная атмосфера, когда команды достаточно жёстко контролируются. Надо эти сложные времена пережить», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Антон Худобин признался, что проспал тренировку «Далласа» перед матчем с «Чикаго»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021