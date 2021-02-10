Кравчук: история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер «Далласа»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о ситуации с решением тренерского штаба «Даллас Старз» временно отстранить голкипера Антона Худобина от матчей команды после его опоздания на тренировку.
«С большой симпатией отношусь к «Далласу», к Антону и Александру Радулову, во многом благодаря которым летом клуб сенсационно дошёл до финала Кубка Стэнли. Откровенно говоря, история с Худобиным вызывает удивление. Антон — первый номер команд и её лидер. И тут получаем довольно жёсткое кадровое решение. Обычно в НХЛ такие решения инициирует именно главный тренер — в том случае, если нарушение не является первым.
Зная профессионализм Худобина, сомневаюсь, что здесь может быть какая -то длительная история. Скорее всего, свой отпечаток наложила вся эта коронавирусная атмосфера, когда команды достаточно жёстко контролируются. Надо эти сложные времена пережить», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 10 февраля 2021
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