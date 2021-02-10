Назаров: хомячки с айфонами атакуют сборную России, все фейковые новости надо пресекать

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на слухи, появившееся вокруг сборной России по хоккею и её главного тренера Валерия Брагина относительно того, что самого Брагина уволят из национальной команды после окончания сезона.



«Прочитал очередную порцию, как оказалось, фейковых новостей. Считаю, что все фейковые новости нужно пресекать. Вижу, что началась активная кампания против главного тренера сборной России Валерия Брагина, против самой сборной и её успешных результатов. Недоброжелатели нашей команды явно раскачивают лодку, работают против национальной команды страны. Какие-то хомячки с айфонами буквально атакуют сборную России, противно за этим наблюдать.



Нужно понимать, что у сборной России явно есть план действий, а как иначе? В конце мая в Риге состоится мировое хоккейное первенство. После плей-офф КХЛ у нашей команды будет минимум 20 дней на подготовку, да ещё и чешский этап Евротура для контрольной проверки состава. Получается всё идеально: много времени на подготовку сборной к чемпионату мира, полноценные сборы. Сейчас на всех выпадает серьёзная нагрузка, поэтому считаю правильным решением, что силы внутри тренерского штаба распределяются равномерно. На мой взгляд, важно, что ФХР нашла общий язык со всеми клубами, со всеми находится в хороших отношениях. Тем более что впереди ещё и чемпионат мира U18. Это серьёзный турнир, его тоже хочется выиграть.



Из того же СКА, которому в скором времени играть в плей-офф, вызвали сразу несколько человек, включая двух вратарей. А ведь могли поберечь, не трогать игроков, но интересы сборной никто не отменял. За голкипером Александром Самоновым слежу давно, его нужно готовить к чемпионату мира, что в сборной России и делают. Не надо забывать и про олимпийскую сборную, куда тоже вызвано много игроков из КХЛ. Возвращаясь к тренерскому вопросу снова хочу повторить, что ФХР соблюдает баланс, всё выстроено грамотно. Не вижу абсолютно никаких проблем и поводов для необоснованной критики», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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