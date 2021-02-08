«После МЧМ-2021 было разочарование, но сейчас у меня новая команда»

Сегодня, 8 февраля, состоялась пресс-конференция, посвящённая грядущему участию сборной России по хоккею в шведском этапе Евротура. Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Капитаном сборной России был выбран нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров.

Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также занимает пост наставника СКА. Во время паузы на Евротур Брагин остался работать с клубом, тогда как на турнире в Мальмё руководить российской командой будет главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.

На интересовавшие журналистов вопросы ответили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава штаба национальной команды, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера сборной России Ларионов и капитан Жафяров.

«Турнир особый. В этом году 75 лет советскому и российскому хоккею»

Президент ФХР Владислав Третьяк выступил с приветственным словом в начале пресс-конференции

«Этот турнир особый. Он первый в этом году, в этом году 75 лет советскому и российскому хоккею. Мы придаём большое значение играм Евротура. Наша главная задача – проверка кандидатов в сборную к ЧМ, к Олимпиаде. Многие игроки, которые сегодня в сборной, они уже лидеры или станут таковыми. Мы собрали игроков из 13 клубов. Главным тренером едет Игорь Ларионов. Он и Валерий Брагин, а также весь руководящий состав обсуждают кандидатуры по игрокам. Ещё раз хочу всем успешного старта.

Статус чемпионата мира? Мы члены ИИХФ, должны исполнять указание совета. Всё сводилось к безопасности игроков. Было хорошее предложение Словакии, но переезды, пандемия, неизвестно, когда она прекратится. В результате проведём турнир в Латвии, почти все проголосовали за него. Будут ли зрители? Это вопрос к Евросоюзу, как проведут вакцинацию, никто не может прогнозировать, что будет в Латвии в мае. Мы хотим, чтобы был полный праздник с болельщиками и хоккеистами. Журналистов наверняка пустят, но условия будут, как в «пузыре», — сказал Третьяк.

Фото: fhr.ru

Стартуем с Чехией, закончим с Беларусью. Всё о расписании сборной России на ЧМ-2021 На групповом этапе у команды Валерия Брагина не должно возникнуть проблем, но расслабляться всё равно нельзя.

«Мы собирали команду с одной задачей – побеждать»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг обозначил задачу, стоящую перед национальной командой, и объяснил причины отсутствия Брагина на тренерском мостике.

«Мы собирали команду с одной задачей – побеждать. Выиграли два турнира, выиграли шесть матчей из шести. Команда собрана сильная, молодая и дерзкая команда, нацеленная на победу.

Мы следим за игроками НХЛ, прошла информация, что они вообще могут приостановить сезон. У каждого игрока есть шанс поехать на чемпионат мира. Рассчитываем на своих игроков, но общаемся со всеми. Идёт постоянная коммуникация между тренерским штабом и игроками. Хотим видеть от всех хоккеистов лучший хоккей

Почему Валерий Брагин не едет на Евротур? У нас впереди ЧМ U18. Мы рассчитываем только на золото. Тренерский штаб сформирован из тренеров, которые едут на этот турнир. Нам важно, чтобы Игорь Ларионов получал опыт работы с командами до 20 лет. Мы с Валерием Брагиным на связи, постоянно обсуждаем все вопросы.

Кевин Чапман – тренер по физической подготовке сборной России? Мы всегда ищем лучших специалистов, как усилить наш штаб. У нас единая система, Кевин работал в разных клубах, не только в ХК «Сочи». Он работал и в Северной Америке, и в других командах. Он обменивается опытом с коллегами. Кевин поедет в Даллас на ЧМ U18. По его квалификации нет сомнений. Филипп Арзамазов работает в олимпийской сборной», — сказал Ротенберг.

Ларионов – об Арзамазове: вопрос в том, кто какой профессионал, а не кто чей родственник

«После МЧМ-2021 было разочарование, но жизнь продолжается. Сегодня у меня новая команда»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал состав национальной команды на третий этап Евротура.

«Выражаю благодарность нашей федерации, благодарю за доверие, очень рад исполнять обязанности главного тренера этой дерзкой молодой команды. Задача высокая, нужно играть в правильный современный хоккей, в атаку. Здорово, что со мной работают два тренера из юниорской сборной, Владимир Филатов и Альберт Лещёв. Ребята готовы к тому, чтобы себя проявить и дать возможность тренерскому штабу оценить их игру и дать возможность пригласить их на следующий сбор, который состоится в Латвии.

У нас проводит очень сильный сезон Дамир Жафяров, ему 26 лет, это возраст лидера команды. В полном порядке Сергей Шмелёв. Наверное, это и есть те «дядьки» в составе, которые необходимы для молодой команды. Есть ещё Павел Красковский, очень сильный вратарь Александр Самонов. Так что, у сборной России неплохой баланс, сплав опыта, мастерства и молодёжного драйва. Мы все на позитиве, понимаем, что международные матчи в нынешнее время — это бонус для всех. Все ребята хотят надеть майку сборной, не нужно никого заставлять. Парни понимают, что это шанс для них, и я не сомневаюсь, что этот шанс будет реализован.

Что я вынес из работы на МЧМ-2021? Тренерский опыт — это очень сложный и неровный опыт. Всегда делаешь какие-то выводы из того, что произошло, и двигаешься вперёд. Не стоит зацикливаться на том, что было. После МЧМ-2021 было разочарование, но жизнь продолжается. Сегодня у меня новая команда, новые люди, мне очень интересно этих ребят посмотреть в деле. Думаю, парни готовы. Завтра отработает на льду и двинемся на Шведские игры», — рассказал Ларионов.

«Россия хотела взять золото. Медаль – хорошая вещь, но не для нашего хоккея» Главный тренер молодёжки Игорь Ларионов – о своём родственнике, отвечающем за физику сборной, ступоре в атаке и опыте поражения.

«Мы всегда боремся за своих игроков, но на сегодняшний день у Кузнецова дисквалификация на четыре года».

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов о проблемах с выбором центрфорвардов в национальную команду.

«Мы не знаем, как будет складываться ситуация в Америке, отталкиваемся от своих возможностей, как это было перед Олимпиадой в Южной Кореей. У нас есть центральные нападающие. План А – это наши игроки, которые готовятся в России. Такой же план по игрокам, которые играют в НХЛ. У нас большая группа аналитиков. Всё изучается, по центральным нападающим проблем нет. У нас много качественных игроков. Тот же Павел Красковский в 2015 году был в молодёжной сборной, а сейчас вышел на новый уровень. Наша система игры подразумевает пять человек к обороне и пять в атаке. У нас хороший резерв, нет кадрового голода. Все наши сборные команды добиваются успехов.

Кузнецов не поможет нам на Олимпиаде? Что касается Евгения Кузнецова, то мы всегда боремся за своих игроков. Мы общаемся с юристами, но это решение ИИХФ. Мы будем бороться и помогать, как можем, но на сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года.

«Каменев вызван в олимпийскую сборную Россию, но не имеет игровой практики? У нас идёт работа по развитию центральных нападающих. Каменев один из самых ярких представителей своего возраста. Он провёл большое количество матчей. Да, он не играл из-за травмы и болезней. Не все игроки вносятся в список травмированных. Это технические моменты, которые влияют на заявку. Мы будем внимательно следить за Владиславом», — заявил Ротенберг.

Дыра в центре нападения и топовая защита. Каким в Америке видят состав России на Олимпиаду Взгляд из-за океана во многом объективен, но мы представляем свою версию команды Валерия Брагина в Пекине.

«Про Самонова говорили, что он деградирует, но он показал свой уровень»

Тренер сборной России по работе с вратарями Рашит Давыдов объяснил вызов в национальную команду Александра Самонова, не всегда получающего игровую практику в СКА.

«Мы исходили из состояния вратарей на данный момент. Про Сашу много говорили, что он деградирует, но на Кубке Первого канала он показал свой уровень. Команда молодая, и определённый запас прочности во вратарской линии необходим», — пояснил Давыдов.

Пока Самонов деградирует в СКА, у «Витязя» проблемы с вратарями. Что происходит в КХЛ «Куньлунь» опять развалился, у «Динамо» куча серьёзных проблем, а Тимкина вырубили могучим силовым.

«Клуб отошёл на второй на план. В голове нет ничего, кроме национальной команды»

Капитан сборной Дамир Жафяров поделился впечатлениями от совей новой роли.

«Капитанство — немного неожиданно, это мой первый такой опыт. Но вряд ли возникнут сложности в этой команде, все сильные, играют на высоком уровне, и я ничем не выделяюсь. Поедем в Швецию побеждать. Не расстроился, что не вызвали на Кубок Первого канала, в нашей стране много хороших игроков. Сезон КХЛ складывается хорошо для меня, но это не только моя заслуга, у меня отличные партнёры.

Буквально в начале этого сезона я был капитаном в «Торпедо» несколько игр, но в сборной это мой первый такой опыт. Конечно, готов примерить на себя роль «дядьки». Но у нас такая команда собралась, что мы наверняка обойдёмся без каких-то мотивационных слов со стороны капитана. Клуб сейчас отошёл на второй план, в голове нет ничего, кроме ближайших трёх игр национальной команды», — сказал Жафяров.

«Ларионов поедет на ЮЧМ. Все вместе работаем только на победу»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что Ларионов отправится на юниорский чемпионата мира 2021 года, чтобы смотреть матчи российской команды.

«Игорь Николаевич Ларионов поедет на ЮЧМ-2021, будет смотреть все матчи. Решения по чемпионату мира мы будем принимать ближе к чемпионату мира. Мы работаем все вместе и только на результат сборной России. Только на победу.

Фото: fhr.ru

Мы очень гордимся, что у нас есть Музей хоккея, очень важно иметь такую площадку. Там находится дух хоккея. Мы рады, что мы нашли выход из ситуации, спасли его от закрытия, и сейчас он перешёл под крыло ФХР. Это сердце хоккея, это очень важно для всех нас, для молодого поколения. Мы планируем приводить туда группы туристов, кроме того, мы посоветуемся с журналистами, как ещё его задействовать.

Нам нужно усилить внимание к пропаганде нашего спорта — это самое главное. Нужно, чтобы дети приезжали и видели историю хоккея, встречались с ветеранами. У нас большая программа, направленная на популяризацию нашего хоккея, особенно в юбилейный год. На сегодняшний день музей не очень хорошо работает, и ФХР сейчас будет более активно влиять на эти моменты», — сказал Ротенберг.

Советский хоккей — не прихоть Ларионова, а генеральная идея ФХР. И она будет жить дальше Российская молодёжка должна играть красиво. Но, чтобы при этом побеждать, нужно к выбранному стилю подходить с умом.

«Россия хочет вернуть то, что потеряла в прошлом году»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал решение отправиться на юниорский чемпионат мира.

«Необычный сезон. На МЧМ первый раз в истории я получил возможность выбрать состав практически без просмотра большого кандидатов игроков сборной в Северной Америке, такого раньше не было. На это можно сослаться, но в дальнейшей работе при выборе кандидатов мы ждём, как повернутся события с пандемией, ничего непонятно с международным календарём.

Поездка в Даллас на чемпионат мира U18 важна, посмотрим игроков, есть много ярких ребят. С Альбертом Лещёвым, Володей Филатовым, Сашей Бойковым мы посмотрим новых людей. Полученный опыт позволит нам сделать боеспособный коллектив. Будем проповедовать быстрый хоккей, активный отбор, активную оборону. Важно доносить это до ребят, чтобы опережать любого соперника на ход-два вперёд. Мы хотим вернуть то, что потеряли в прошлом году», — завершил пресс-конференцию Ларионов.