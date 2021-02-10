Кровопусков: перед «Динамо» стоит одна цель – Кубок Гагарина. Задачу никто не снимал

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о цели, которая стоит перед командой Владимира Крикунова в предстоящем плей-офф КХЛ.

«Перед командой поставлена задача советом и директоров и учредителями клубами – бороться за Кубок Гагарина, выйти в финал, и эту задачу никто не снимал. Вы прекрасно знаете, что у нас собран один из лучших составов в лиге. Да, меня всегда критиковали за то, что клуб фактически находится под потолком зарплат, но у нас есть такие игроки, как Шипачёв, Яшкин, Миронов, Тарасов, Кагарлицкий.

Совместно с Виктором Меркуловым нам удалось собрать хороший состав, поэтому никто не снимает ответственности за результат. У ребят есть одна цель – Кубок Гагарина», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.