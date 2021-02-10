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Агент Шипачёва: пока к взаимному согласию по новому контракту с «Динамо» мы не пришли

Агент Шипачёва: пока к взаимному согласию по новому контракту с «Динамо» мы не пришли
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Вадима Шипачёва в КХЛ, прокомментировал информацию о том, что московское «Динамо» предложило его клиенту новый контракт по схеме «2+1».

«Мы ведём переговоры с московским «Динамо», сейчас они находятся в активной стадии. Но пока к взаимному согласию по новому контракту Вадима Шипачёва мы не пришли», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, действующее соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 42 результативные передачи. Шипачёв лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Московское «Динамо» предложило Вадиму Шипачёву новый контракт по схеме «2+1»
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