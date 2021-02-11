«Вегас» продолжит играть, несмотря на положительный тест на коронавирус у форварда клуба

Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением о ситуации вокруг матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс».
Сообщается, форвард «Вегаса» Томаш Носек был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Отмечается, несмотря на случай коронавируса в клубе, «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс» проведут матч регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля. При этом, все игроки и персонал клубов будут проходить тестирование на коронавирус перед матчем.
Ранее «Вегас» отменил пресс-конференцию после минувшего матча с «Анахаймом» (5:4). Игроки и тренеры клуба не были доступны для интервью в Zoom. Кроме того, «Вегас» сообщил, что команда не будет тренироваться в среду. Игроки и штаб также будут недоступны для общения с журналистами.
Отмечалось, что «Вегас» узнал о положительном результате теста на коронавирус одного из игроков прямо в ходе матча.
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