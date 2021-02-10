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«Вегас» мог узнать о положительном тесте на коронавирус игрока в ходе матча с «Дакс»

«Вегас» мог узнать о положительном тесте на коронавирус игрока в ходе матча с «Дакс»
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига намерена выступить с официальным заявлением о ситуации вокруг матча регулярного чемпионата между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс» (5:4), сообщает журналист Франк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Ранее «Вегас» отменил пресс-конференцию после матча с «Анахаймом» (5:4). Игроки и тренеры клуба не были доступны для интервью в Zoom. Кроме того, «Вегас» сообщил, что команда не будет тренироваться в среду. Игроки и штаб также будут недоступны для общения с журналистами.

Отмечается, что «Вегас» узнал о положительном тесте на коронавирус одного из игроков прямо в ходе матча.

Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ. «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

«Анахайм» уступил «Вегасу», несмотря на 3 отыгранные шайбы по ходу встречи
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