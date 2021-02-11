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«Торонто» выиграл у «Монреаля», Михеев забросил первую шайбу в сезоне

«Торонто» выиграл у «Монреаля», Михеев забросил первую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Дермотт, Джастин Холл, Илья Михеев и Зак Хайман. Для Михеева эта шайба стала дебютной в сезоне. У «Монреаля» голы забили Джош Андерсон и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов сделал одну результативную передачу.

Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» пятой подряд в сезоне. В следующем матче команды встретятся между собой 14 февраля, затем «Торонто» 16, 18 и 19 февраля примет «Оттаву Сенаторз», а «Монреаль» 12 февраля проведёт домашнюю встречу с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Андерсон (Друен) – 01:16' (5x5)   1:1 Дермотт (Маззин, Таварес) – 35:18' (4x4)   1:2 Холл (Таварес, Маззин) – 41:50' (5x5)   1:3 Михеев (Керфут, Хайман) – 42:32' (5x5)   2:3 Татар (Шьяро, Романов) – 56:40' (5x5)   2:4 Хайман (Мэттьюс, Маззин) – 58:56' (en)
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