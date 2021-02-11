«Торонто» выиграл у «Монреаля», Михеев забросил первую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Дермотт, Джастин Холл, Илья Михеев и Зак Хайман. Для Михеева эта шайба стала дебютной в сезоне. У «Монреаля» голы забили Джош Андерсон и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов сделал одну результативную передачу.
Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» пятой подряд в сезоне. В следующем матче команды встретятся между собой 14 февраля, затем «Торонто» 16, 18 и 19 февраля примет «Оттаву Сенаторз», а «Монреаль» 12 февраля проведёт домашнюю встречу с «Эдмонтон Ойлерз».
Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.
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