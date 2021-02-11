Главный тренер «Торонто»: приятно видеть, что Михеев вознаграждён за работу

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) прокомментировал первый гол в нынешнем сезоне российского форварда Ильи Михеева.

«Во-первых, я очень за него рад. Он очень усердно работал, создавая массу моментов в атаке и здорово помогая защите. Он продолжает работать над своей игрой на тренировках и в свои выходные. Приятно видеть, что он за это оказался вознаграждён», — цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Дермотт, Джастин Холл, Илья Михеев и Зак Хайман. У «Монреаля» голы забили Джош Андерсон и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу.