«Рейнджерс» начнут пускать болельщиков на трибуны

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» сделала официальное заявление в «Твиттере», в котором сообщается, что с 26 февраля на домашние матчи команды будет разрешён допуск зрителей. В этот день команда Дэвида Куинна на домашней арене примет «Бостон Брюинз».

Нью-йоркский клуб поблагодарил губернатора штата Эндрю Куомо за возможность пускать людей на трибуны «Мэдисон Сквер Гарден».



Первая встреча с болельщиками на арене пройдёт 23 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА: «Нью-Йорк Никс» примет «Голден Стэйт Уорриорз».



Ранее только три команды НХЛ пускали людей на стадионы: «Даллас Старз», «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс». Остальные команды проводят домашние встречи при пустых трибунах ввиду тяжёлой коронавирусной обстановки в Северной Америке.