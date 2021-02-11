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Генменеджер «Оттавы»: если Анисимова не возьмут с уэйвера, он будет в «команде такси»

Генменеджер «Оттавы»: если Анисимова не возьмут с уэйвера, он будет в «команде такси»
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал решение клуба выставить на уэйвер центрального нападающего Артёма Анисимова.

«Та группа игроков, которая отправилась в нынешнее выездное турне, — это те хоккеисты, которых мы хотим видеть в команде и дальше. В последнем матче с «Эдмонтоном» нашей лучшей парой обороны была пара Майка Райлли и Артёма Зуба. Что касается Артёма Анисимова, то, если ни одна из команд не возьмёт его с драфта отказов, он отправится в «команду такси», а дальше будем смотреть», — отметил Дорион.

32-летний Анисимов сыграл в нынешнем сезоне за «Оттаву» 4 матча, набрав 1 очко за результативную передачу и заработав показатель полезности «-3». После окончания сезона у него заканчивается контракт в НХЛ и он может стать неограниченно свободным агентом.

«Оттава» выставила Артёма Анисимова на драфт отказов
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