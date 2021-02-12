НХЛ объявила о нововведениях в протоколе COVID-19

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги объявила об изменении протокола COVID-19, согласно которому сейчас от игр отстранено сразу несколько команд и множество игроков.

Стало известно, что в дополнение к ежедневному лабораторному ПЦР-тестированию лига предоставит каждому клубу США экспресс-тестирование, которое будет проводиться в дни игр для всех игроков и персонала.

Все игроки, тренеры, персонал и другие члены должны будут оставаться дома и не покидать своё место жительства, кроме как для посещения тренировок и игр, физических упражнений на открытом воздухе или выполнения жизненно необходимых действий (например, поход к врачу) или для решения чрезвычайных ситуаций.

Будет ужесточён контроль за масочным режимом в служебных помещениях и раздевалках для всех действующих лиц. Рекомендовано максимально сократить взаимодействие между игроками, персоналом и иными людьми на различных собраниях.

Появляются доказательства того, что люди, по-видимому, обладают хотя бы некоторым защитным иммунитетом против повторного заражения COVID-19 в течение, как минимум, 90 дней после их первоначального заражения. Исходя из этого, игрок, у которого был положительный тест менее 90 дней назад, должен будет сидеть рядом с игроком, который никогда не болел COVID-19 или вылечился более 90 дней назад.

В заключение, стало известно о запуске проекта, использующего данные из системы отслеживания игроков, чтобы более объективно изучить способ и степень взаимодействия между спортсменами.