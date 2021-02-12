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«Детройт» проиграл «Нэшвиллу», у Наместникова «+1»

«Детройт» проиграл «Нэшвиллу», у Наместникова «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Мэтт Дюшейн и Данте Фаббро. Российский форвард Яков Тренин за 10.06 на льду результативных действий не совершил.

У «Детройта» голы забили Робби Фаббри и Марк Стаал. Нападающий Владислав Наместников сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

«Нэшвилл» одержал первую победу после трёх подряд поражений в сезоне, «Детройт» проиграл второй раз подряд. Следующий матч 14 февраля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 16 и 17 февраля в гостях сыграет с «Даллас Старз», а «Детройт» 16 и 18 февраля примет «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Эллис (Форсберг, Йози) – 14:58' (5x4)   1:1 Фаббри (Манта, Гронек) – 19:25' (5x5)   2:1 Дюшейн (Йернкрок, Йози) – 39:19' (5x5)   2:2 Стаал (Райан, Наместников) – 39:33' (5x5)   3:2 Фаббро (Канин, Форсберг) – 59:00' (5x5)
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