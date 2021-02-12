«Детройт» проиграл «Нэшвиллу», у Наместникова «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Мэтт Дюшейн и Данте Фаббро. Российский форвард Яков Тренин за 10.06 на льду результативных действий не совершил.

У «Детройта» голы забили Робби Фаббри и Марк Стаал. Нападающий Владислав Наместников сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

«Нэшвилл» одержал первую победу после трёх подряд поражений в сезоне, «Детройт» проиграл второй раз подряд. Следующий матч 14 февраля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 16 и 17 февраля в гостях сыграет с «Даллас Старз», а «Детройт» 16 и 18 февраля примет «Чикаго Блэкхоукс».