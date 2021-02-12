Тест Зуба на коронавирус оказался отрицательным. Защитник вернётся в состав «Оттавы»
Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:5) сообщил, что тест российского защитника команды Артёма Зуба оказался отрицательным.
Артём пропустил матч с «Виннипегом» по причине сомнительного теста на заражение коронавирусом. В составе его заменил 27-летний канадец Джош Браун. Теперь Зуб вернётся в расположение команды и будет доступен на следующий матч «сенаторов».
В нынешнем сезоне 25-летний защитник дебютировал в НХЛ и провёл уже шесть матчей за «Оттаву», в которых отметился двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «0» и набрав четыре минуты штрафа. В среднем он проводил на льду около 15 минут.
Артём Зуб пропустит игру с «Виннипегом» из-за сомнительного теста на COVID-19
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