Бобровский: в следующем матче «Флорида» ожидает увидеть другую «Тампу»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2).
«Это определённо большая победа для нас. «Тампа» — действительно хорошая команда. У них сбалансированный состав во всех линиях. Но я думаю, что сегодня мы играли лучше, чем они. Мы хорошо играли во всех зонах, отлично действовали и в обороне, и в нападении. Это заслуженная победа, мы идём дальше.
Должны насладиться этим вечером и подготовиться к следующей игре против них. Мы ожидаем увидеть другую команду против нас. Будет ещё интереснее бороться с ними в следующей встрече», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Голкипер «Флориды» одержал пятую победу в нынешнем сезоне. Россиянин отразил 19 бросков из 21. В шести матчах в этой регулярке в активе Бобровского стало пять побед при одном поражении в овертайме. Это его лучший результат на таком отрезке сезона за всю карьеру в НХЛ.
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