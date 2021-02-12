Наместников: здорово, что у российского хоккея растёт такой крутой форвард, как Свечников

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о нападающем «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.

«Это будущая суперзвезда всей лиги. Очень талантливый игрок. Большой, мощный, с хорошим броском. Он попал в команду, где его сразу научили играть и в защите, и в нападении. У «Каролины» очень требовательный главный тренер Род Бриндамор, мы играли с ними два первых матча в сезоне. Видно, что ребята хорошо готовы физически, бегут. Здорово, что у российского хоккея растёт такой крутой форвард, как Андрей Свечников.

Общаюсь ли с его братом Евгением? Он в АХЛ, в «Гранд-Рапидс». В тренировочном лагере получил небольшую травму. Сейчас у нас обоих идёт сезон. Надеюсь, что Женю поднимут в первую команду», — сказал Наместников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.