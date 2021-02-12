Защитник «Сан-Хосе» Кныжов обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом чешского форварда Томаша Гертла. Россиянин провёл на льду рекордные для себя 16 минут 9 секунд (0,36 – в меньшинстве, полезность «+1»), нанёс один бросок в створ и применил один силовой приём.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при нейтральном показателе полезности и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Николай проводит на льду 11 минут и 17 секунд. В прошлом сезоне Кныжов дебютировал в лиге, сыграв три матча.
Защитник «Сан-Хосе» Кныжов впервые в карьере набрал очки в двух матчах кряду в НХЛ
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