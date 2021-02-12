Ялонен: не знаю, почему не засчитали наш второй гол. Самонов лишь немного сдвинул ворота
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен остался недоволен решением арбитров не засчитать второй гол своей команды в матче со сборной России на Евротуре (2:3). Напомним, что шайба нападающего финской команды была отменена, так как влетела в сдвинутые ворота.
«Очень жаль, что наш второй гол, который забил Ере Иннала, не засчитали. Да, шайба была заброшена в сдвинутые ворота, но их сдвинул голкипер россиян Самонов, а не кто-то из наших. Это был вполне заслуженный и важный гол. Ворота совсем ненамного сдвинулись, прежде чем шайба пересекла линию. Я не знаю, какие тут действуют правила, но ясно, что сдвинутые ворота никак не влияли на траекторию полёта шайбы», — приводит слова Ялонена Iltalehti.
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