Российский нападающий Михаил Анисин расторг контракт с «Ижсталью» и продолжит карьеру в Европе, сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги.

«Честно говоря, немного сожалею, что приходится уезжать. Коллектив здесь отличный. Очень рад, что играл в Ижевске. Благодарен руководству клуба и тренерскому составу за предоставленную мне игровую практику и возможность набрать спортивную форму. У меня было огромное желание доиграть оставшиеся три матча за «Ижсталь», но буквально на днях поступило предложение продлить сезон на месяц-два в Европе играми в плей-офф.

Мне нужна игровая практика, поэтому я согласился. Срочно вылетаю в новый клуб — до 15 февраля необходимо пройти процедуру дозаявки. Хоккейная жизнь такова, что сегодня здесь, а завтра там. Дорогие болельщики, верьте в свою команду. Здесь отличные ребята, стараются, бьются, переживают за результаты, как и вы. Болейте за свою команду, я уверен, у неё есть будущее», — цитирует Анисина пресс-служба «Ижстали».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, отметившись тремя результативными передачами. Сообщалось, что Анисин продолжит карьеру в клубе первой лиги чемпионата Словакии.