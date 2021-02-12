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Зыков подписал контракт с МОДО до конца сезона

Зыков подписал контракт с МОДО до конца сезона
Хоккей / Прочие турниры 0
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Нападающий Валентин Зыков продолжит карьеру в Швеции. 25-летний россиянин подписал контракт с МОДО, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Зыков уехал в Северную Америку в 2012 году, когда ему было 17 лет. Последний сезон в России он провёл в составе молодёжной команды ЦСКА «Красная Армия». В сезоне-2011/2012 он провёл 52 матча в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 11 (5+6) очков.

В прошлом сезоне Зыков провёл в регулярном чемпионате за «Вегас Голден Найтс» 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «–2». Большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Чикаго», приняв участие в 29 матчах и набрав 15 (10+5) очков.

Кроме того, Зыков играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.

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