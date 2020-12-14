Президент ЦСКА — о возможном переходе Зыкова: он пока не изъявил желания работать в России

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможное подписание 25-летнего экс-нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова. Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил россиянину контракт.



«Вопросом приглашения в команду форварда Валентина Зыкова я занимаюсь с весны этого года, права на игрока в КХЛ принадлежат ЦСКА. Однако пока Валентин не изъявил желания приобрести работу в России», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В сезоне-2019/2020 Зыков провёл за «Вегас» 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ, забросив одну шайб и отдав три результативные передачи. В прошлом сезоне НХЛ дисквалифицировала россиянина на 20 матчей за употребление допинга.

Источник: форвард системы «Вегаса» Зыков подпишет контракт с ЦСКА