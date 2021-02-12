Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Матч ТВ» — о непоказе матча «Пингвингз»: Ошибка НХЛ. Все телеканалы не получили сигнал

«Матч ТВ» — о непоказе матча «Пингвингз»: Ошибка НХЛ. Все телеканалы не получили сигнал
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

«Матч ТВ» объяснил ситуацию с отсутствием трансляции матча чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз», который состоялся 31 января.

«НХЛ официально подтвердила, что ошибка, которая повлияла на весь европейский спутниковый пакет, допущена технической службой лиги.

В результате пострадали не только зрители телеканала «Матч ТВ», но и все телеканалы, которые получали сигнал из источника через спутниковую связь.

Телеканал «Матч ТВ», в русле достигнутого соглашения с компанией «Яндекс», продолжит показ матчей НХЛ и, как и прежде, будет уделять особое внимание матчам всех «русских команд», — говорится в заявлении на официальном сайте канала.

Напомним, прямая трансляция матча была запланирована на 03:00 мск. Однако вместо хоккея на «Матч ТВ» сначала в записи показывали лыжные гонки, а затем бокс — поединок Джо Кальзаге и Миккеля Кесслера, который состоялся в 2007 году.

«Матч ТВ» не показал встречу между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021