«Матч ТВ» — о непоказе матча «Пингвингз»: Ошибка НХЛ. Все телеканалы не получили сигнал

«Матч ТВ» объяснил ситуацию с отсутствием трансляции матча чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз», который состоялся 31 января.
«НХЛ официально подтвердила, что ошибка, которая повлияла на весь европейский спутниковый пакет, допущена технической службой лиги.
В результате пострадали не только зрители телеканала «Матч ТВ», но и все телеканалы, которые получали сигнал из источника через спутниковую связь.
Телеканал «Матч ТВ», в русле достигнутого соглашения с компанией «Яндекс», продолжит показ матчей НХЛ и, как и прежде, будет уделять особое внимание матчам всех «русских команд», — говорится в заявлении на официальном сайте канала.
Напомним, прямая трансляция матча была запланирована на 03:00 мск. Однако вместо хоккея на «Матч ТВ» сначала в записи показывали лыжные гонки, а затем бокс — поединок Джо Кальзаге и Миккеля Кесслера, который состоялся в 2007 году.
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