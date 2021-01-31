«Матч ТВ» не показал встречу между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз»

«Матч ТВ» не показал встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».



Прямая трансляция матча была запланирована на 03:00 мск. Однако вместо хоккея на «Матч ТВ» сначала в записи показывали лыжные гонки, а затем бокс — поединок Джо Кальзаге и Миккеля Кесслера, который состоялся в 2007 году.

Телеканал перед стартом сезона объявил, что договорился с «Яндексом» о трансляциях встреч НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4. Заброшенные шайбы в составе победителей на счету Джейсона Цукера, Брэндона Танева, Каспери Капанена, Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби. На счету Евгения Малкина одна результативная передача.