Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Четвёртый номер драфта НХЛ-2012 Райнхарт продолжит карьеру в Германии

Четвёртый номер драфта НХЛ-2012 Райнхарт продолжит карьеру в Германии
Хоккей / Прочие турниры 0

Защитник Гриффин Райнхарт продолжит карьеру в чемпионате Германии. 27-летний канадец подписал контракт с клубом «Изерлон», сообщает официальный сайт команды.

В минувшем сезоне Райнхарт выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Куньлунь Ред Стар». В 33 матчах он отдал две результативные передачи при показателе полезности «–2» и шести минутах штрафного времени.

На старте карьеры Гриффин подавал большие надежды. В 2012 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Райнхарта в первом раунде драфта под четвёртым номером. В 2013 и 2014 годах он играл за сборную Канады на молодёжных чемпионатах мира. За карьеру в НХЛ сыграл всего 39 матчей, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «–5» и 26 минутах штрафного времени.

Выбранный под четвёртым номером на драфте НХЛ Райнхарт перешёл в «Куньлунь»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021