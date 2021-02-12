Четвёртый номер драфта НХЛ-2012 Райнхарт продолжит карьеру в Германии
Защитник Гриффин Райнхарт продолжит карьеру в чемпионате Германии. 27-летний канадец подписал контракт с клубом «Изерлон», сообщает официальный сайт команды.
В минувшем сезоне Райнхарт выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Куньлунь Ред Стар». В 33 матчах он отдал две результативные передачи при показателе полезности «–2» и шести минутах штрафного времени.
На старте карьеры Гриффин подавал большие надежды. В 2012 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Райнхарта в первом раунде драфта под четвёртым номером. В 2013 и 2014 годах он играл за сборную Канады на молодёжных чемпионатах мира. За карьеру в НХЛ сыграл всего 39 матчей, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «–5» и 26 минутах штрафного времени.
Выбранный под четвёртым номером на драфте НХЛ Райнхарт перешёл в «Куньлунь»
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