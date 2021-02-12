М. Третьяк — о матче с Казахстаном: пока не могу дать адекватную оценку встрече

Вратарь олимпийской сборной России Максим Третьяк прокомментировал поражение во встрече с Казахстаном (1:2) на турнире Kazakhstan Hockey Open.



«Сегодня был тяжёлый матч, обязательно нужно было выигрывать, но не сложилось. Думаю, любому хоккеисту такие встречи будут в копилку — для личного развития, поэтому хороший матч, хороший турнир. Впереди ещё одна встреча, надо побеждать.

Что сегодня не получалось лично у меня? Повторюсь, был хороший матч, в котором что-то удалось, а что-то нет. Сейчас пока тяжело говорить, потому что ещё на эмоциях. Попозже обговорим с тренерским штабом, что и как. Пока не могу дать адекватную оценку.

Конечно, я очень обрадовался вызову в сборную, это большая ответственность, и это полезно для моего развития в любом случае», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.