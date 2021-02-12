Олимпийская сборная России проиграла Казахстану на Kazakhstan Hockey Open

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Олимпийская сборная России провела второй матч на турнире Kazakhstan Hockey Open, который проходит в Казахстане. Российская команда потерпела поражение во встрече с хозяевами турнира со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил нападающий Никита Михайлис. Кёртис Валк набрал 2 очка (0+2). За российскую команду шайбу забросил Илья Морозов. Очки за результативные передачи получили Никита Шашков и Рафаэль Бикмуллин.

Турнир Kazakhstan Hockey Open—2021 проходит в городе Нур-Султане с 10 по 13 февраля. Завтра, 13 февраля, сборная России проведёт выставочный матч с командой «Казахстан-2».

В первом матче турнира российская команда обыграла Беларусь со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Алексей Торопченко, в активе которого 2 (1+1) очка.