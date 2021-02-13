Стивен Стэмкос внесён «Тампой» в протокол COVID-19

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» внёс в список игроков, отсутствующих по протоколу COVID-19, 31-летнего канадского капитана «молний» Стивена Стэмкоса, сообщается на официальном сайте команды.

Помимо этого, остаётся неизвестным статус форварда Энтони Чирелли, который получил повреждение в последней игре с «Флоридой Пантерз» (2:5).

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.



В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее он пропускал матч с «Флоридой» из-за травмы. Напомним, что большую часть минувшего сезона Стэмкос пропустил как раз из-за многочисленных повреждений.