Зборовский: важным фактором в матче со Швецией станет дисциплина

Защитник сборной России Сергей Зборовский дал комментарий в преддверии матча третьего этапа Евротура с командой Швеции.
«На большой площадке нужно было продышаться, но потом всё стало хорошо. Все ребята приехали в хорошей форме. Здесь все команды сильные, в них собраны талантливые ребята. Хоккей интересный, быстрый. В двух матчах за два дня никакой проблемы нет. Нужно просто перед ними хорошо поспать, подготовить голову. У нас в чемпионате много спаренных матчей, календарь очень плотный, так что привыкать не придётся. Что касается соперника, то у шведов всегда собираются мастеровитые команды, к тому же они будут играть на своей площадке. Важным фактором станет дисциплина и наша готовность с первых минут», — приводит слова Зборовского пресс-служба ФХР.
Матч Швеция — Россия состоится сегодня, 13 февраля, в Мальмё. Начало встречи — в 18:00 мск.
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