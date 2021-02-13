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Олимпийская сборная России в овертайме обыграла Казахстан-2 в товарищеской встрече

Олимпийская сборная России в овертайме обыграла Казахстан-2 в товарищеской встрече
Хоккей / Прочие турниры 0
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Олимпийская сборная России провела выставочный матч с командой Казахстан-2. Встреча проходила на стадионе «Барыс Арена» в Нур-Султане и завершилась победой сборной России в овертайме со счётом 3:2.

Шайбы в составе российской команды забросили Игорь Руденков, Никита Шашков, забивший в меньшинстве, и Василий Глотов, на чьём счету победная шайба. По очку за результативные передачи набрали Александр Брынцев, Никита Гуслистов, Глеб Семёнов и Марат Хайруллин.

За сборную Казахстана-2 забили Батырлан Муратов и Саян Данияр.

Ранее сборная России выступала на турнире Kazakhstan Hockey Open. В первом матче турнира российская команда обыграла Беларусь со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). Во втором матче сборная России проиграла хозяевам турнира со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
13 февраля 2021, суббота. 14:00 МСК
Казахстан-2
Окончен
2 : 3
ОТ
Россия (олимп.)
0:1 Руденков (Брынцев, Гуслистов) – 14:18' (5x5)   1:1 Муратов (Петухов, Шестаков) – 36:10' (5x5)   1:2 Шашков (Семёнов, Хайруллин) – 43:54' (4x5)   2:2 Данияр (Бельгибаев) – 56:39' (5x4)   2:3 Глотов (Бикмуллин, Морозов) – 61:55' (4x4)
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