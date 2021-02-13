Олимпийская сборная России в овертайме обыграла Казахстан-2 в товарищеской встрече

Олимпийская сборная России провела выставочный матч с командой Казахстан-2. Встреча проходила на стадионе «Барыс Арена» в Нур-Султане и завершилась победой сборной России в овертайме со счётом 3:2.
Шайбы в составе российской команды забросили Игорь Руденков, Никита Шашков, забивший в меньшинстве, и Василий Глотов, на чьём счету победная шайба. По очку за результативные передачи набрали Александр Брынцев, Никита Гуслистов, Глеб Семёнов и Марат Хайруллин.
За сборную Казахстана-2 забили Батырлан Муратов и Саян Данияр.
Ранее сборная России выступала на турнире Kazakhstan Hockey Open. В первом матче турнира российская команда обыграла Беларусь со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). Во втором матче сборная России проиграла хозяевам турнира со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
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