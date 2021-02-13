Ларионов: из того, что было, мы пытаемся сделать боеспособный коллектив

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов после встречи со сборной Швеции (2:1 Б) на Шведских играх поделился своим мнением об уровне соперника.

«С учётом того что сборная Швеции составлена из игроков местного чемпионата, можно ли сказать, что чемпионаты Швеции и КХЛ равны? У нас молодая команда, сравнивать неуместно. На любом уровне, где бы ты ни играл — МЧМ, ЮЧМ, Евротур, — матч на матч не приходится. Играли две сильные державы с теми составами, которые есть. Из того, что было, мы пытаемся сделать боеспособный коллектив, даём ребятам возможность проявить себя, чтобы они смогли получить вызов на финальную часть сезона — Евротур в Чехии и ЧМ.



Сыграет ли Тарасов или Аскаров с Финляндией? Только закончился матч, хотел бы ещё обсудить это. Наш тренер вратарей Рашит Давыдов наверняка даст оценку происходящего. Мы не можем быть недовольны Самоновым, он отыграл блестяще. Примем решение вечером или завтра утром», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.