«Каролина» обменяла Дзингела в «Оттаву» на Пакетта и Гальченюка

Команды Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен, сообщает североамериканский журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



Нападающий Райан Дзингел перешёл в «Сенаторз». В обратном направлении последовали форварды Седрик Пакетт и Алекс Гальченюк, ставшие игроками «Харрикейнз».



Дзингел ранее уже выступал за «Оттаву» с 2015 по 2019 год. В текущем сезоне 28-летний форвард набрал в 11 матчах 4 (2+2) очка при показателе полезности «–2». Его контракт с зарплатой $ 3,375 млн в год действует до конца этого чемпионата.

27-летний Гальченюк принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. 27-летний Пакетт сыграл девять матчей, забросив одну шайбу при коэффициенте полезности «–8».