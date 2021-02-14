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«Айлендерз» победили «Брюинз», у Варламова 28 сейвов

«Айлендерз» победили «Брюинз», у Варламова 28 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома победили «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (2), Джордан Эберле и Мэтью Барзал. Российский вратарь Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

У «Бостона» голы забили Брэд Маршан и Патрис Бержерон. Это поражение стало для «Бостона» первым после пяти побед подряд. «Айлендерс» в своём предыдущем матче уступили «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов.

Ранее в другом матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1. «Монреаль» одержал победу после двух поражений подряд, а «Торонто» проиграл впервые после четырёх подряд победных встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 08:41' (5x5)   1:1 Пажо (Пулок, Комаров) – 11:36' (5x5)   2:1 Эберле (Нельсон, Мейфилд) – 15:16' (5x5)   2:2 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 36:51' (5x5)   3:2 Барзал (Ли, Эберле) – 45:30' (5x4)   4:2 Пажо (Комаров) – 54:32' (4x5)
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