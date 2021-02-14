«Айлендерз» победили «Брюинз», у Варламова 28 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома победили «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (2), Джордан Эберле и Мэтью Барзал. Российский вратарь Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.
У «Бостона» голы забили Брэд Маршан и Патрис Бержерон. Это поражение стало для «Бостона» первым после пяти побед подряд. «Айлендерс» в своём предыдущем матче уступили «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов.
Ранее в другом матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1. «Монреаль» одержал победу после двух поражений подряд, а «Торонто» проиграл впервые после четырёх подряд победных встреч.
- 14 февраля 2021
-
06:02
-
05:52
-
05:39
-
02:53
-
02:36
-
01:32
-
01:17
- 13 февраля 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:16
-
23:12
-
22:54
-
22:42
-
22:04
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:18
-
21:17
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:27
-
20:12
-
20:00
-
19:50
-
19:37
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:15
-
17:55
-
17:28
-
16:39