«Айлендерз» победили «Брюинз», у Варламова 28 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома победили «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (2), Джордан Эберле и Мэтью Барзал. Российский вратарь Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

У «Бостона» голы забили Брэд Маршан и Патрис Бержерон. Это поражение стало для «Бостона» первым после пяти побед подряд. «Айлендерс» в своём предыдущем матче уступили «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов.

Ранее в другом матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1. «Монреаль» одержал победу после двух поражений подряд, а «Торонто» проиграл впервые после четырёх подряд победных встреч.