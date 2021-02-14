В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на выезде победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Адам Эрни, Люк Гленденинг и Энтони Манта. Нападающий «Детройта» Эрни забил эффектный гол, совершив проход через всю площадку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский форвард Владислав Наместников за 15.27 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». У «Нэшвилла» голы забили Филип Форсберг и Рокко Гримальди. Нападающий Яков Тренин за за 6.48 на льду заработал показатель полезности «+1».



Эта победа стала для «Ред Уингз» первой после двух поражений подряд. В следующих матчах 16 и 18 февраля «Детройт» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» 16 и 17 февраля проведёт выездные встречи с «Даллас Старз».