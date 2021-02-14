78-летний Ламорелло — третий генменеджер в истории, выигравший 1300 матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счётом 4:2 обыграл «Бостон Брюинз».

Это 1300-я победа генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло за карьеру в НХЛ. 78-летний генменеджер «Айлендерс» — третий функционер в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекорд принадлежит генменеджеру «Нэшвилл Предаторз» Дэвиду Пойлу (1421). Второе место занимает Глен Саттер (1319).

3 апреля 1987 года Ламорелло был назначен президентом «Нью-Джерси Девилз». В сентябре того же года он назначил себя генеральным менеджером и оставался на этом посту до 4 мая 2015 года, пока новым генеральным менеджером не стал Рэй Шеро. Ламорелло занимал пост генерального менеджера клуба на протяжении 28 лет, что является рекордным показателем в лиге.



23 июля 2015 года Лу был назначен генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Отработал в Торонто три года и по окончании сезона-2017/2018 покинул пост. 22 мая 2018 года был назначен на пост президента по хоккейным операциям клуба «Айлендерс». 5 июня того же года принял обязанности генерального менеджера «островитян».