Защитник «Вашингтона» Диллон поделился ожиданиями от матча с «Питтсбургом»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом Пингвинз», который состоится 14 февраля. Начало — в 23:00 мск.

«Понимаем значимость каждой встречи. Встречаемся с командой из нашего дивизиона, понимаем, что это значит. Особенно сейчас, когда мы пропустили какое-то время, у нас были перестановки в составе. Хотим выйти на матч с боевым настроем, хорошо сыграть в самом начале, чтобы воскресный матч с важным соперником сложился для нас удачно», — цитирует Диллона пресс-служба НХЛ.

7 февраля «Вашингтон» проиграл «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7. Следующие три матча «Кэпиталз» были перенесены на другие даты. Речь идёт об одном матче с «Флайерз» и двух встречах с «Баффало Сэйбрз». Игроки этих команд попали в COVID-протокол, их тренировочные базы были закрыты.