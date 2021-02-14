17-летний Чибриков — о вызове в сборную России: всё заслуженно, я очень много работал

Нападающий сборной России Никита Чибриков прокомментировал результат матча Евротура со сборной Чехии (7:4).

«Вся уверенность в моих силах — она неспроста, я много работал, чтобы попасть в сборную, и провёл достаточно игр в КХЛ. Выходил на лёд не с боязнью, а с уверенностью, хотел принести пользу команде. Немного был удивлён вызову, не совру, во взрослую сборную, но я очень много работаю, стараюсь прогрессировать, так что считаю, что всё заслуженно, я этого достоин.

Доволен каждым своим набранным очком, ведь я нападающий и моя работа забивать голы и раздавать передачи. Голы запоминаются больше, но пас равен голу. Наверное, такая моя игра — это подарок себе на день рождения. Но больше это подарок моим родителям, которые всегда смотрят матчи и поддерживают меня», — передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.