«Йокерит» прервал 10-матчевую победную серию «Металлурга»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
По три очка в составе победителей набрали Саку Мяэналанен (2+1) и Маркус Хянникяйнен (1+2), два — у Вели-Матти Савинайнена (1+1). Дубль у «Металлурга» оформил Деннис Расмуссен.
Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 16 февраля в гостях встретится с челябинским «Трактором», а «Йокерит» 18 февраля в Хельсинки — с минским «Динамо».
КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Хянникяйнен (Мяэналанен) – 07:52' (5x5) 0:2 Мяэналанен (Хянникяйнен) – 36:22' (5x5) 0:3 Мяэналанен (Хянникяйнен, Грант) – 38:04' (5x4) 1:3 Расмуссен (Бек, Яковлев) – 47:13' (5x5) 2:3 Расмуссен (Бек, Хлыстов) – 49:43' (4x4) 2:4 Савинайнен (Йенсен) – 55:06' (5x5) 2:5 Пакаринен (Савинайнен) – 57:57' (en)
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