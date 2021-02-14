«Йокерит» прервал 10-матчевую победную серию «Металлурга»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

По три очка в составе победителей набрали Саку Мяэналанен (2+1) и Маркус Хянникяйнен (1+2), два — у Вели-Матти Савинайнена (1+1). Дубль у «Металлурга» оформил Деннис Расмуссен.

Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 16 февраля в гостях встретится с челябинским «Трактором», а «Йокерит» 18 февраля в Хельсинки — с минским «Динамо».