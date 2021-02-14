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Марьямяки — о матче с «Металлургом»: всё могло бы сложиться по-другому, если не Линдбек

Марьямяки — о матче с «Металлургом»: всё могло бы сложиться по-другому, если не Линдбек
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (5:2).

«Cегодня перед матчем была такая ситуация: соперник выиграл десять матчей подряд. Видно было, что ребята были готовы на игру. Играли хорошо. В третьем периоде, когда соперник дважды быстро забил, было непросто. Но мы проиграли три предыдущих матча. Хорошо, что в четвёртом смогли переломить и выиграть. Сегодня у нас третье звено сыграло очень хорошо: и в обороне отработали, и в атаке здорово смотрелись.

Как оценить игру Линдбека? Очень приятно было его сегодня увидеть. У соперника, когда было большинство, всё могло бы сложиться по-другому, если не он. Было видно, что он пропустил шесть недель. Но сыграл неплохо после этой паузы, молодец. Реализация большинства сегодня? Действительно, очень хорошо сегодня сыграли в неравных составах. Как сохранить такую реализацию? Когда плохо играешь от обороны, это влияет и на реализацию своих моментов в атаке. Сегодня хорошо сыграли в обороне, и реализовали свои моменты в атаке. Надо продолжать в том же духе!» — приводит слова Марьямяки пресс-служба КХЛ.

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