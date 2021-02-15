«Колорадо» проиграл «Вегасу», у Ничушкина «-1»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил Макс Пасиоретти. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин за 13.12 на площадке сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».
После этого матча «Вегас» с 21 очком занимает первое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 15 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Следующий матч 17 февраля команды проведут между собой в Лас-Вегасе, затем 20 и 23 февраля сыграют в Денвере. После этого 26 февраля «Вегас» на выезде проведёт встречу с «Сан-Хосе Шаркс», а «Колорадо» 26 и 28 февраля в гостях сыграет с «Аризоной Койотс».
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