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«Колорадо» проиграл «Вегасу», у Ничушкина «-1»

«Колорадо» проиграл «Вегасу», у Ничушкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Макс Пасиоретти. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин за 13.12 на площадке сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

После этого матча «Вегас» с 21 очком занимает первое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 15 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Следующий матч 17 февраля команды проведут между собой в Лас-Вегасе, затем 20 и 23 февраля сыграют в Денвере. После этого 26 февраля «Вегас» на выезде проведёт встречу с «Сан-Хосе Шаркс», а «Колорадо» 26 и 28 февраля в гостях сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пасиоретти (Уайтклауд) – 21:38' (5x5)
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