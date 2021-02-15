Карлсон: игра «Вашингтона» становится лучше, но нужно убирать ошибки

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6).

«Я беспокоюсь об игре, но не о нашей команде. У нас есть все части для правильного пазла. И как сказал Никлас Бекстрём, нам нужно просто лучше его собирать. Я чувствую, что местами «Вашингтон» играет реально хорошо. В последних двух матчах мы не проводим длинные смены, которые ломают нам ритм. Но в каких-то локальных моментах мы уступаем, и «Питтсбург» этим пользовался, реализуя свои моменты.

Да, мы проигрываем. Да, это никто не принимает, и радости тут нет. Но в целом, думаю, наша игра становится лучше. Мы играем правильно, но нужно убирать ошибки», — приводит слова Карлсона пресс-служба НХЛ.