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Карлсон: игра «Вашингтона» становится лучше, но нужно убирать ошибки

Карлсон: игра «Вашингтона» становится лучше, но нужно убирать ошибки
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6).

«Я беспокоюсь об игре, но не о нашей команде. У нас есть все части для правильного пазла. И как сказал Никлас Бекстрём, нам нужно просто лучше его собирать. Я чувствую, что местами «Вашингтон» играет реально хорошо. В последних двух матчах мы не проводим длинные смены, которые ломают нам ритм. Но в каких-то локальных моментах мы уступаем, и «Питтсбург» этим пользовался, реализуя свои моменты.

Да, мы проигрываем. Да, это никто не принимает, и радости тут нет. Но в целом, думаю, наша игра становится лучше. Мы играем правильно, но нужно убирать ошибки», — приводит слова Карлсона пресс-служба НХЛ.

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