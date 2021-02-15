Карлсон: игра «Вашингтона» становится лучше, но нужно убирать ошибки
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6).
«Я беспокоюсь об игре, но не о нашей команде. У нас есть все части для правильного пазла. И как сказал Никлас Бекстрём, нам нужно просто лучше его собирать. Я чувствую, что местами «Вашингтон» играет реально хорошо. В последних двух матчах мы не проводим длинные смены, которые ломают нам ритм. Но в каких-то локальных моментах мы уступаем, и «Питтсбург» этим пользовался, реализуя свои моменты.
Да, мы проигрываем. Да, это никто не принимает, и радости тут нет. Но в целом, думаю, наша игра становится лучше. Мы играем правильно, но нужно убирать ошибки», — приводит слова Карлсона пресс-служба НХЛ.
Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
08:53
-
08:33
-
05:50
-
03:39
-
01:54
-
01:47
-
01:32
- 14 февраля 2021
-
23:55
-
23:42
-
22:45
-
22:24
-
22:00
-
21:47
-
21:02
-
20:52
-
20:19
-
19:45
-
19:27
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:25
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:18
-
17:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам