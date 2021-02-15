Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Морозов: потолок зарплат хорошо себя проявляет, буду отстаивать его на прежнем уровне

Морозов: потолок зарплат хорошо себя проявляет, буду отстаивать его на прежнем уровне
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в лиге.

«Изменило ли чемпионат введение жёсткого потолка зарплат? Уже в межсезонье мы видели интересные переходы. Произошло выравнивание команд. На Западе идёт упорная борьба за плей-офф. К сожалению, некоторые клубы уже завершили борьбу за попадание в восьмёрку, но мы понимаем, что этот сезон тяжёлый. Кто-то лучше справился с пандемией, кто-то хуже. Потолок зарплат был введён не на один год — процесс выравнивания будет идти постепенно. В долгосрочной перспективе, думаю, мы увидим ещё больше пользы от его введения.

Если бы у меня было желание, могли бы увеличить потолок зарплат весной? Это решение принимает совет директоров, и надо смотреть на ситуацию. Нас сейчас больше интересует пол зарплат, мы хотим его поднять. Будет ли со следующего сезона увеличен пол зарплат на 5%? Да, на следующий год пол зарплат будет повышен на 5%. Мы прекрасно понимаем, что повышение должно быть постепенным. Увеличение на 5% означает, что пол в совокупности будет 315 миллионов рублей. Для клубов это увеличение зарплатного фонда на 17%. В текущей ситуации потребуется проделать большую работу клубам, чтобы попасть в пол заработных плат.

Нет ли у совета директоров мыслей об увеличении потолка зарплат? На данный момент таких предложений не было. Совет директоров давно не собирался очно. Мы пока живём с тем, что потолок есть такой и хорошо себя проявляет. Если поднимется вопрос о том, чтобы увеличить потолок зарплат до 1,2 миллиарда рублей, буду ли я против? В ситуации, которая складывается в стране и мире, конечно, я буду отстаивать потолок на том уровне, что он есть сейчас», — приводит слова Морозова Sport24.

Морозов — о возращении «Адмирала»: ждём от клуба дальнейших действий
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021