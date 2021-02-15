Морозов: потолок зарплат хорошо себя проявляет, буду отстаивать его на прежнем уровне

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в лиге.

«Изменило ли чемпионат введение жёсткого потолка зарплат? Уже в межсезонье мы видели интересные переходы. Произошло выравнивание команд. На Западе идёт упорная борьба за плей-офф. К сожалению, некоторые клубы уже завершили борьбу за попадание в восьмёрку, но мы понимаем, что этот сезон тяжёлый. Кто-то лучше справился с пандемией, кто-то хуже. Потолок зарплат был введён не на один год — процесс выравнивания будет идти постепенно. В долгосрочной перспективе, думаю, мы увидим ещё больше пользы от его введения.

Если бы у меня было желание, могли бы увеличить потолок зарплат весной? Это решение принимает совет директоров, и надо смотреть на ситуацию. Нас сейчас больше интересует пол зарплат, мы хотим его поднять. Будет ли со следующего сезона увеличен пол зарплат на 5%? Да, на следующий год пол зарплат будет повышен на 5%. Мы прекрасно понимаем, что повышение должно быть постепенным. Увеличение на 5% означает, что пол в совокупности будет 315 миллионов рублей. Для клубов это увеличение зарплатного фонда на 17%. В текущей ситуации потребуется проделать большую работу клубам, чтобы попасть в пол заработных плат.

Нет ли у совета директоров мыслей об увеличении потолка зарплат? На данный момент таких предложений не было. Совет директоров давно не собирался очно. Мы пока живём с тем, что потолок есть такой и хорошо себя проявляет. Если поднимется вопрос о том, чтобы увеличить потолок зарплат до 1,2 миллиарда рублей, буду ли я против? В ситуации, которая складывается в стране и мире, конечно, я буду отстаивать потолок на том уровне, что он есть сейчас», — приводит слова Морозова Sport24.