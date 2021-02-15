«Авангард» без Ильи Ковальчука отправился на трёхматчевую выездную серию
«Авангард» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует пресс-служба омского клуба в «Твиттере». В ходе выезда «ястребы» сразятся с казахстанским «Барысом» (16 февраля), новосибирской «Сибирью» (18 февраля)» и нижегородским «Торпедо» (20 февраля).
Вратари: Шимон Грубец, Игорь Бобков и Станислав Бережной.
Защитники: Алексей Береглазов, Максим Гончаров, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Вилле Покка, Алексей Соловьёв, Семён Чистяков, Максим Чудинов и Дамир Шарипзянов.
Нападающие: Рид Буше, Арсений Грицюк, Павел Дедунов, Денис Зернов, Илья Каблуков, Никита Комаров, Корбан Найт, Клим Костин, Алексей Потапов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачёв, Егор Чинахов.
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