«Авангард» без Ильи Ковальчука отправился на трёхматчевую выездную серию

«Спартак» Знарка останется без плей-офф? Ключевые интриги финальной части регулярки КХЛ

«Ак Барс» и ЦСКА в очном матче сыграют за Кубок Континента, а «Динамо» и «Локомотив» заочно определят, кому рубиться с «Йокеритом».