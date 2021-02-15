«Спартак» Знарка останется без плей-офф? Ключевые интриги финальной части регулярки КХЛ

«Ак Барс» и ЦСКА в очном матче сыграют за Кубок Континента, а «Динамо» и «Локомотив» заочно определят, кому рубиться с «Йокеритом».

Регулярный чемпионат КХЛ вступает в свою финальную фазу. Спустя всего две недели 16 счастливчиков начнут сражение за Кубок Гагарина, но до этого момента командам предстоит провести по 5-6 матчей, которые определят их итоговое положение в регулярке. На текущий момент определены уже 15 участников плей-офф – и вакантным остаётся всего одно место в Западной конференции. Рассказываем о ключевых интригах последнего этапа регулярного чемпионата. Несколько недель назад мы уже делали подобный материал, и теперь пришло самое время взглянуть, как изменилось положение дел в КХЛ за это время.

«Спартак» выйдет в плей-офф, Уфа не обгонит «Авангард». Оставшиеся интриги регулярки КХЛ Квартальнов возьмёт любимый трофей, «Локомотив» не отдаст третье место Запада, а «Барыс» закончит пятым на Востоке.

«Ак Барс» или ЦСКА — кто выиграет Кубок Континента?

Как и год назад, главный трофей регулярного чемпионата разыграют «Ак Барс» и ЦСКА. В минувшем сезоне всё находилось в руках подопечных Дмитрия Квартальнова. Победа в последнем матче регулярки с «Автомобилистом» обеспечивала казанской команде трофей, но тренерский штаб «Ак Барса» принял решение дать некоторым игрокам паузу перед стартом плей-офф. Другие хоккеисты не оценили важность момента: как результат – домашнее поражение со счётом 0:3 и потеря сначала Кубка Континента, а затем и звания чемпиона России. Вы же помните, что из-за пандемии коронавируса плей-офф остановили, а триумфаторов сезона определяли по итогам регулярки? Но в феврале 2020 года подобное развитие событий не могло прийти никому в голову, вот и казанцы не смогли предугадать, как изменится мир всего через несколько недель после их матча с «Автомобилистом».

Матчи «Ак Барса»: «Динамо» Р (г), «Салават Юлаев» (г), «Спартак» (д), «Барыс» (д), «Металлург» (д), ЦСКА (д)

Матчи ЦСКА: «Витязь» (д), «Трактор» (д), «Динамо» Р (д), «Северсталь» (г), «Локомотив» (г), «Ак Барс» (г)

Спустя год команда Квартальнова подходит к заключительному шестиматчевому отрезку с преимуществом в одно очко относительно московских «армейцев». При этом впереди казанский клуб ожидает гостевое «зелёное дерби с «Салаватом» и домашняя встреча со сверхмотивированным «Спартаком», о котором пойдёт речь ниже. Столичному коллективу предстоит не самая приятная поездка в Ярославль – в нынешнем сезоне подопечные Игоря Никитина уже получили неудачный опыт гостевого матча с «Локомотивом» (0:3). И если «Ак Барс» и ЦСКА сумеют пройти оставшиеся матчи без значительных очковых потерь, тогда 27 февраля нас ждёт вишенка на торте регулярного чемпионата КХЛ – очная встреча команд в борьбе за Кубок Континента. В пользу команды из Татарстана говорит тот факт, что эта встреча пройдёт на домашней арене.

Прогноз: «Ак Барс» останется на первом месте, Дмитрий Квартальнов в четвёртый раз в карьере выиграет Кубок Континента.

Квартальнов попросил «Ак Барс» сыграть в хоккей — это что-то новое! Что происходит в КХЛ Казанский клуб меняется, чтобы выиграть Кубок, у «Авангарда» старые проблемы, а в «Автомобилисте» удивляет «блатной» вратарь.

Кто станет третьим на Западе — «Локомотив» или «Динамо» М?

Ещё в начале января команда Андрея Скабелки уверенно и солидно опережала московское «Динамо» на семь очков в таблице Западной конференции и подобный вопрос вряд ли был уместен. Однако подопечным Владимира Крикунова удалась практически идеальная домашняя серия – бело-голубые взяли 17 очков из 20 в 10-матчевом отрезке на арене в Петровском парке. Последовательные победы над ЦСКА, «Йокеритом» и СКА помогли динамовцам значительно улучшить турнирное положение. Перед финальным отрезком регулярки уже бело-голубые опережают «железнодорожников» на два очка, при этом «Локомотив» имеет один матч в запасе.

«Динамо» хочет сохранить Шипачёва на три года. Он останется самым дорогим игроком КХЛ? Лучший снайпер текущей регулярки Дмитрий Яшкин уже точно продолжит играть за бело-голубых в новом сезоне.

Матчи «Динамо» М: «Динамо» Мн (г), СКА (г), «Йокерит» (г), «Автомобилист» (д), «Куньлунь» (г)

Матчи «Локомотива»: «Северсталь» (г), «Динамо» Р (д), СКА (д), «Торпедо» (д), ЦСКА (д), «Салават Юлаев» (д)

Глядя на календарь оставшихся матчей, необходимо заметить, что «Локомотив» львиную часть матчей проведёт дома, тогда как москвичам предстоит важное турне по маршруту: Минск – Санкт-Петербург – Хельсинки. Пожалуй, именно от ближайших трёх матчей команды Крикунова и зависит её итоговое место в конференции. Важный нюанс – при равенстве очков «Динамо» опередит «Локомотив» за счёт большего числа побед в основное время. В этой связи «железнодорожникам» нужно рассчитывать на потерю очков москвичами и при этом самим избегать осечек, подобных недавнему поражению в Череповце.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Крикунов: борьба с «Локомотивом» непринципиальна, «Динамо» будет готовиться к плей-офф

Что стоит на кону? Третье место в Западной конференции практически наверняка позволит избежать свидания с «Йокеритом» в первом раунде плей-офф. Да, можно долго и упорно говорить красивые слова в стиле: «Если команда ставит перед собой высокие цели, ей должно быть всё равно кого обыгрывать в плей-офф». Вот только на деле всё выглядит совершенно иначе. Команда из столицы Финляндии обладает очень приличным подбором игроков и может прилично удивить в решающих матчах. А самое главное – в случае неудачного развития серии «шуты» совершенно спокойно могут начать действовать по принципу «Не пройдём, так поломаем». В некоторых матчах регулярки мы уже видели, как финны сваливались в откровенно грязную игру, когда матч им не давался. Не удивлюсь, если подобное произойдёт и в плей-офф. В этом случае проход «Йокерита» в первом круге может даться слишком высокой ценой.

Прогноз: «Динамо» с громадным трудом удержится на третьем месте в Западной конференции, «Локомотив» останется четвёртым.

Кто останется без плей-офф на Западе — «Витязь» или «Спартак»?

На данный момент только четыре команды от Западной конференции формально обеспечили себе кубковую весну – это ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Локомотив». Впрочем, только настоящее чудо может выкинуть из плей-офф «Йокерит», да и «Северсталь» с минским «Динамо» не должны сильно волноваться за свои турнирные перспективы. Всё дело в том, что «Витязь» и «Спартак» входят в финальный этап регулярки с солидным очковым просветом относительно череповчан и минчан – шесть и пять очков отставания соответственно. К тому же «Витязь» и «Спартак» ждут не самые приятные календари в последней части регулярного чемпионата. В первую очередь это касается подопечных Михаила Кравеца.

Матчи «Витязя»: ЦСКА (г), «Металлург» (д), «Йокерит» (г), «Йокерит» (г), СКА (г), «Спартак» (г)

Матчи «Спартака»: СКА (г), «Торпедо» (г), «Ак Барс» (г), ХК «Сочи» (д), «Сибирь» (д), «Витязь» (д)

Подольской команде предстоит встретиться с ЦСКА, «Магниткой», дважды «Йокеритом», а также СКА и наконец «Спартаком». Все эти клубы решают различные турнирные задачи и не собираются раскидываться очками направо и налево. Сложно представить, чтобы нестабильный «Витязь» взял больше четырёх очков в оставшихся встречах. В свою очередь «Спартак» может собрать важные баллы в домашних встречах с немотивированными «Сочи» и «Сибирью». Наконец, если матч с «Витязем» в последнем туре приобретёт характер решающего, то «Спартак» проведёт его на домашней площадке. Так что, отвечая на свой же вопрос из заголовка материала, стоит заметить, что команда Олега Знарка обязана решать задачу по выходу в плей-офф.

Прогноз: «Спартак» пробьётся в плей-офф, «Витязь» закончит регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции.

«Спартак» был на грани, но вырвал победу! Знарок ещё поборется за плей-офф Генеральный менеджер москвичей Алексей Жамнов тоже встал на лавку, заметно взбодрив команду и придав ей уверенности.

Кто выиграет дивизион Чернышёва — «Авангард» или «Салават Юлаев»?

Эти клубы набрали мощный ход перед паузой на шведский этап Евротура. «Авангард» выиграл четыре последних матча, тогда как Салават Юлаев» одержал пять побед подряд. В стане обеих команд не скрывают: выиграть дивизион Чернышёва – важная задача. Это и неудивительно, ведь победа в дивизионе обеспечивает второе место в Восточной конференции, что не просто позволяет получить номинального более слабого соперника по первому раунду плей-офф, но и гарантирует старт второй кубковой серии на домашнем льду.

Матчи «Авангарда»: «Барыс» (г), «Сибирь» (г), «Торпедо» (г), «Салават Юлаев» (д), «Барыс» (д)

Матчи «Салавата Юлаева»: «Ак Барс» (д), «Куньлунь» (д), «Динамо» Р (г), «Авангард» (г), «Локомотив» (г)

Перед заключительным этапом регулярки «ястребы» полностью контролируют ситуацию в турнирной таблице. Команда Боба Хартли опережает уфимский клуб на четыре очка и имеет значительное превосходство по дополнительным критериям. Уфимцам необходимо обыгрывать «Авангард» в очном матче и рассчитывать на дополнительные потери очков омским коллективом. К тому же необходимо и самим не допустить осечек во встречах с «Ак Барсом» и «Локомотивом». Объективно говоря, в подобное стечение обстоятельств верится с трудом.

Прогноз: «Авангард» выиграет дивизион Чернышева, «Салавату» не удастся ликвидировать очковое отставание, даже в случае победы в очном матче.

«Салават» набрал ход. Ворвётся ли Уфа на второе место Востока? До «Авангарда» рукой подать. Но «ястребы» не намерены уступать принципиальному сопернику лидерство в дивизионе.

Как распределятся места с 5-го по 8-е на Востоке?

Турнирная таблица Восточной конференции чётко разделена на три равные части. Четыре команды спорят за места в топ-4, четыре команды разыгрывают места с пятого по восьмое, а ещё четыре команды уже готовятся к следующему сезону. Перед финальным отрезком «Трактор» опережает «Торпедо» по дополнительным показателям и имеет матч в запасе относительно команды из Нижнего Новгорода. Чуть ниже располагаются «Автомобилист» и «Барыс», также ещё не потерявшие шансы на пятое место на Востоке.

Матчи «Трактора»: «Металлург» (д), ЦСКА (г), «Динамо» Мн (г), «Сибирь» (д), «Торпедо» (д), «Металлург» (г)

Матчи «Торпедо»: «Спартак» (д), «Авангард» (д), «Локомотив» (г), «Трактор» (г), «Нефтехимик» (г)

Матчи «Автомобилиста»: «Амур» (г), «Барыс» (г), ХК «Сочи» (д), «Динамо» М (г), ХК «Сочи» (г), «Сибирь» (д)

Матчи «Барыса»: «Авангард» (д), «Автомобилист» (д), «Сибирь» (д), «Ак Барс» (г), «Куньлунь» (г), «Авангард» (г)

Само по себе, пятое место на Востоке практически ничего не даёт его обладателю. В любом случае, команда из топ-4 будет явным фаворитом по первому раунду плей-офф. Однако пятое место в конференции даст возможность отчитаться перед высшим руководством клуба, что сделали всё, что могли. Особенно это касается «Торпедо» и «Барыса», так как у «Автомобилиста» совершенно точно иные ожидания от выступления в нынешнем сезоне.

«Автомобилист» — загадка Востока, «Динамо» беспомощно без Шипачёва. Что происходит в КХЛ «Сибирь» и «Амур» по-разному прощаются с плей-офф, Ткачёв передал привет тренеру, который выгнал его в прошлом году.

Любопытно, что именно у екатеринбургского клуба наиболее благоприятный календарь на финише регулярки. Два матча с ХК «Сочи», а также встречи с «Амуром» и «Сибирью» могут помочь уральцам запрыгнуть на пятую строчку в конференции, так как остальные команды ждут куда более напряжённые календари. Особенно непросто будет подняться «Барысу», которого ждут матчи с «Авангардом» и «Ак Барсом».

Прогноз: «Автомобилист» поднимется на пятое место в Восточной конференции, «Трактор» останется шестым, следом расположатся «Торпедо» и «Барыс».