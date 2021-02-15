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«Легенда омского и мирового хоккея, играй!» «Авангард» поздравил Ягра с 49-летием

«Легенда омского и мирового хоккея, играй!» «Авангард» поздравил Ягра с 49-летием
Хоккей / КХЛ 0
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Омский «Авангард» на официальной странице в «Твиттере» поздравил нападающего «Кладно» Яромира Ягра с днём рождения.

Сегодня, 15 февраля, форварду исполнилось 49 лет.

«Сегодня легенде омского и мирового хоккея Яромиру Ягру исполняется 49 лет! Были очень рады видеть на 70 лет клуба, надеемся, что свой юбилей приедешь отмечать на новую арену в Омске.

С днём рождения, Ягр, продолжай играть в хоккей!» — говорится в сообщении «Авангарда».

Ягр играл за омский клуб в КХЛ с 2008 по 2011 год. Всего форвард сыграл 181 матч и набрал 165 (73+92) очков.

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

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