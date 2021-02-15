«Лада» расторгла контракт с экс-защитником «Спартака» и «Салавата» Иваном Вишневским

«Лада» и 32-летний защитник Иван Вишневский договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В сезоне-2020/2021 игрок обороны сыграл за тольяттинцев в 17 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 4 (1+3) очка.
Соглашение с Вишневским действовало до конца текущего сезона.
В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака». В регулярном чемпионате Вишневский принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) баллов при показателе полезности «-6» и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Вишневский записал в актив две результативных передачи.
Ранее защитник также выступал за челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и мытищинский «Атлант». В НХЛ Вишневский играл за «Даллас».
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