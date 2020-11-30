Экс-защитник «Спартака» и «Салавата Юлаева» Иван Вишневский перешёл в «Ладу»

«Лада» заключила контракт с защитником Иваном Вишневским, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Соглашение с 32-летним игроком обороны заключено до конца текущего сезона.



В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака». В регулярном чемпионате Вишневский принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) баллов при показателе полезности «-6» и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Вишневский записал в актив две результативных передачи.



Ранее защитник также выступал за челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и мытищинский «Атлант». В НХЛ Вишневский играл за «Даллас».

Источник: Осипов подпишет полноценный контракт с «Нефтехимиком», Вишневский отказался