Экс-защитник «Спартака» и «Салавата Юлаева» Иван Вишневский перешёл в «Ладу»

«Лада» заключила контракт с защитником Иваном Вишневским, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Соглашение с 32-летним игроком обороны заключено до конца текущего сезона.
В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака». В регулярном чемпионате Вишневский принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) баллов при показателе полезности «-6» и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Вишневский записал в актив две результативных передачи.
Ранее защитник также выступал за челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и мытищинский «Атлант». В НХЛ Вишневский играл за «Даллас».
- 30 ноября 2020
-
13:50
-
13:35
-
13:17
-
12:48
-
12:11
-
11:44
-
11:17
-
10:55
-
10:31
-
10:17
-
09:45
-
09:12
-
08:37
- 29 ноября 2020
-
23:50
-
23:29
-
22:55
-
22:40
-
22:20
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:40
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:15
-
18:39
-
18:22
-
18:11
-
18:03