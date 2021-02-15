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Защитник «Торонто»: Джо Торнтон — настоящий лидер, мы ждём его возвращения

Защитник «Торонто»: Джо Торнтон — настоящий лидер, мы ждём его возвращения
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли поделился мнением о нападающем «кленовых листьев» Джо Торнтоне.

«Думаю, его возвращение придаст нам сил, я говорю прежде всего о настрое команды, об атмосфере в раздевалке. Он очень много даёт нам, потому что он великий хоккеист. Его карьера говорит сама за себя. Это настоящий лидер, и мы ждём его», — приводит слова Райлли пресс-служба НХЛ на русском языке.

Напомним, форвард пропустил 10 матчей, сломав ребро 20 января в третьем периоде встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3), попав под силовой приём Джоша Арчибальда у борта. Хоккеист примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 3:00 мск.

Джо Торнтон восстановился после травмы и готов сыграть с «Оттавой»
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