Ламорелло: если «Айлендерс» посчитают, что Сорокину нужно сыграть в АХЛ, его туда отправят

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о выступлении голкипера команды Ильи Сорокина в начале нынешнего сезона, а также прокомментировал информацию о том, могут ли россиянина отправить в АХЛ на несколько матчей.
«Мы сделаем всё, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним всё нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждёт огромный успех. Если мы посчитаем правильным дать ему несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда. Но прямо сейчас Илья способен играть здесь, в НХЛ. Это уникальный год, и нужно принимать множество сбалансированных решений. Мы сделаем это в определённое время, если посчитаем, что ему необходимо сыграть несколько матчей в АХЛ. На данный момент мы так не считаем», — приводит слова Ламорелло The Athletic.
- 15 февраля 2021
-
18:05
-
17:47
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:32
-
16:02
-
15:46
-
15:29
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:47
-
13:25
-
13:00
-
12:39
-
12:13
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
08:53
-
08:33
-
05:50
-
03:39
-
01:54
-
01:47
-
01:32
- 14 февраля 2021
-
23:55
-
23:42
-
22:45