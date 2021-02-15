Ламорелло: если «Айлендерс» посчитают, что Сорокину нужно сыграть в АХЛ, его туда отправят

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о выступлении голкипера команды Ильи Сорокина в начале нынешнего сезона, а также прокомментировал информацию о том, могут ли россиянина отправить в АХЛ на несколько матчей.

«Мы сделаем всё, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним всё нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждёт огромный успех. Если мы посчитаем правильным дать ему несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда. Но прямо сейчас Илья способен играть здесь, в НХЛ. Это уникальный год, и нужно принимать множество сбалансированных решений. Мы сделаем это в определённое время, если посчитаем, что ему необходимо сыграть несколько матчей в АХЛ. На данный момент мы так не считаем», — приводит слова Ламорелло The Athletic.